Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


November 30, 2018 at 11:36a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

DAWSON, DEMETRIUS M, 01/11/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION

HARRIS, KIARA R, 09/18/1992, CAMPBELL POLICE DEPT., FRA SUSPENSION

SMITH, ALYSSA NOELLE, 12/05/1991, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI PRIOR CONVICTION W/I 20 YEARS

SUGICK, MELZIA J, 09/06/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

VUKOVICH, COREY THOMAS, 01/15/1990, NEW MIDDLETOWN POLICE DEPT., THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BECKWITH, DENNIS W, 12/19/1974, 11/16/2018

BELL, BRANDIE Y, 12/13/1993, 10/02/2018

GAY, JOSEPH A, 02/14/1995, 11/27/2018

HARRIS, KIARA R, 09/18/1992, 11/30/2018

MILLER, WILBER L, 02/26/1974, 11/15/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MORAN, JOSEPH K, 11/16/1983, 10/31/2018

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