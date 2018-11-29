Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BANKS, THELMA JEAN, 10/26/1961, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FELONIOUS ASSAULT
BARBERO, DOMINIC M, 07/15/1976, NEW MIDDLETOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
CARTWRIGHT JONES, RHYS B, 03/14/1978, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
ELROD, CHARLES J, 09/17/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
MCCULLEY, STEVEN W, 06/09/1982,YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD., RESISTING ARREST
STEETLE, JOSHUA ALLAN, 03/26/1984, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, POSSESSION OF DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BANKS, THELMA JEAN, 10/26/1961,11/28/2018
GRAY, LETISHA L, 02/14/1984, 11/28/2018
MCCOLLUM, STEPHANIE LYNN, 11/28/1993, 04/12/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MILANOWSKI, DENA L, 04/04/1981, 08/04/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PRESTON-CURRY, MICHELLE Y, 05/18/1970, 05/25/2018
QUICK, JESSICA SHERI, 08/29/1991, 08/13/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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