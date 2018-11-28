Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


November 28, 2018 at 12:12p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BACHANI, JEFFREY ADAM, 11/02/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT WITHOUT CONSENT

BERENICS, GARY, 01/20/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY

BUTLER, KADAMEIN RESHAUD, 04/30/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., COMPLICITY

DAVIS, RYAN L, 02/16/1990, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

DONLOW, BRIAN, 08/01/1994,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

DOTHARD, BRITTANY NICOLE,12/16/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CLEVELAND, KEYON DEZSAN, 07/11/1994,11/08/2018

GARNER, JABRAILL JAVARE, 08/07/1991, 11/19/2018

HUFFMAN, BARBARA, 06/02/1956, 11/23/2018

MCCOY, JOSEPH D, 08/09/1982,11/15/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RUIZ, JULIAN ANTONIO, 11/08/1999, 11/16/2018

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

corner peel

Boardman


Residential
5 bedroom, 5 bath
$275000


Canfield


Residential
5 bedroom, 7 bath
$679900


Mineral Ridge


Residential
3 bedroom, 3 bath
$399000