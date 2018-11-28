Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BACHANI, JEFFREY ADAM, 11/02/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT WITHOUT CONSENT
BERENICS, GARY, 01/20/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY
BUTLER, KADAMEIN RESHAUD, 04/30/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., COMPLICITY
DAVIS, RYAN L, 02/16/1990, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
DONLOW, BRIAN, 08/01/1994,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
DOTHARD, BRITTANY NICOLE,12/16/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CLEVELAND, KEYON DEZSAN, 07/11/1994,11/08/2018
GARNER, JABRAILL JAVARE, 08/07/1991, 11/19/2018
HUFFMAN, BARBARA, 06/02/1956, 11/23/2018
MCCOY, JOSEPH D, 08/09/1982,11/15/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RUIZ, JULIAN ANTONIO, 11/08/1999, 11/16/2018
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