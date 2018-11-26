Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ADAMS, DONTRE NATHANIEL,12/15/1995, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
CLEVELAND, KENYA D, 07/11/1994, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
DORMAN, CONNOR WARREN, 07/28/1999, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
HODGE, MARSHELLA, 06/26/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
HRELEC, HEATHER L, 11/17/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
SIRANOVIC, JOHN JR, 03/31/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT IN OFFICE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ABDELRAHIM, AYMEN, 09/10/1989, 04/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ALAMIN, PASHA, 10/09/1956,11/21/2018
DORMAN, CONNOR WARREN, 07/28/1999, 11/25/2018
JABIR, AMRAN M, 08/12/1987, 04/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MALONEY, ADAM ALLEN, 10/28/1993, 09/13/2018
SMART, DEMOND C, 05/27/1989, 10/23/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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