Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


November 21, 2018 at 11:42a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CENE, RYAN M, 11/06/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED VEHICULAR ASSAULT

CRUMP, THOMAS A, 01/22/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., INDUCING PANIC

DELLIGATTI, MARGARET RENEE, 07/17/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

FELDER, CLAY JR, 12/07/1998, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CENE, RYAN M, 11/06/1988, 11/21/2018

COOPER, JESSE LAMONT, 11/13/1973, 04/20/2018

HUNTER, JOSEPH PATRICK, 07/15/1979, 05/25/2018

LEHMAN, JULIE M,10/28/1982, 11/16/2018

MCGUIRE, KENNETH P, 06/08/1978, 07/26/2018

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