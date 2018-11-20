Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALLASON, TJ, 07/19/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSING DRUG ABUSE INSTRUMENTS
ANDERSON, MARSHAWN, 08/24/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., MENACING
CHITTOCK, SCOTT FRANCES, 08/02/1969, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE
HARRIS, LONNIE MICHAE, 12/30/1984, BEAVER POLICE DEPT, DRIVING UNDER SUSPENSION
MACLARREN, ROBERT L, 08/30/1988, OSP, IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BETTIKOFER, JESSE ALAN, 06/17/1993, 11/17/2018
JONES, TIFFANY SHENA, 05/10/1986, 10/31/2018
KING, KOURTNEY A, 04/22/1989, 11/10/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MILLER, EDMUND, 01/24/1978,11/10/2018
SCOTT, CHRISTOPHER, 03/08/1989,11/08/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WESTFALL, AZRIEL IRENE, 06/13/1998, 11/08/2018, FEDERAL OFFENSE
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