BREAKING: UPDATE | Trump: No new penalties planned for Saudi Arabia

Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


November 20, 2018 at 12:13p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ALLASON, TJ, 07/19/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSING DRUG ABUSE INSTRUMENTS

ANDERSON, MARSHAWN, 08/24/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., MENACING

CHITTOCK, SCOTT FRANCES, 08/02/1969, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE

HARRIS, LONNIE MICHAE, 12/30/1984, BEAVER POLICE DEPT, DRIVING UNDER SUSPENSION

MACLARREN, ROBERT L, 08/30/1988, OSP, IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BETTIKOFER, JESSE ALAN, 06/17/1993, 11/17/2018

JONES, TIFFANY SHENA, 05/10/1986, 10/31/2018

KING, KOURTNEY A, 04/22/1989, 11/10/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MILLER, EDMUND, 01/24/1978,11/10/2018

SCOTT, CHRISTOPHER, 03/08/1989,11/08/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WESTFALL, AZRIEL IRENE, 06/13/1998, 11/08/2018, FEDERAL OFFENSE

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