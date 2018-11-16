Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


November 16, 2018 at 11:28a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ALAMIN, PASHA NMI, 10/09/1956, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, GRAND THEFT

BOHRER, JERRY JOHN, 04/16/1962, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

BROCK, ANTOINAEJA M, 07/14/1993, AUSTINTOWN POLICE DEPT., ASSAULT

BUXTON, MARQUISE HOWARD, 02/19/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

LEHMAN, JULIE M, 10/28/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

MORGAN, DJVID BENJAMIN, 09/09/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALLEN, CHARLES E JR, 09/12/1993, 10/07/2017

CALLAHAN, ADELBERT RICHARD IV, 05/26/1996, 11/12/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CHANDLER, CHAUNCEY D, 03/07/1983, 11/14/2018

COYNE, JUSTIN J, 08/07/1997, 09/17/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CUNNINGHAM, JAYRELL, 01/12/1997, 11/05/2018

FORAKER, ZACHARY NICHOLAS, 08/07/1999, 11/15/2018

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