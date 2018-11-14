Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


November 14, 2018 at 12:13p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BENEDIS, ANGELINA, 09/09/1978, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT

CHIODY, CHRISTINA M, 05/20/1977, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

CONRAD, GARRY L II, 01/19/1978, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION

JONES, ERIC DAMON, 01/23/2000, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

MOLINA, DENISE RUTH, 02/05/1960, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BOLENDER, PHILLIP THOMAS,12/23/1989,11/01/2018

ENDERTON, MICHELLE L, 11/27/1972, 11/05/2018

HASLEY, SHAVON, 01/21/1995, 10/11/2018

HILL, MARIE LYNN, 07/06/1984,11/04/2018

TENSLEY, SHAQUILLE MALIK, 01/21/1994, 11/13/2018

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