Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
GORE, DEAN D, 02/16/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, HAVING PHYSICAL CONTROL OF VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUENCE
HUBBARD, MARK E, 06/27/1967, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING JUSTICE
KUHLEN, BENJAMIN MATTHEW, 11/19/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ASSAULT
SCHEWIREY, GEORGE JOSEPH, 01/02/1957, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, SEX OFFENDER FAILURE TO PROVIDE CHANGE OF ADDRESS OR REGISTRATION OF ADDRESS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALLEN, JAMES EDWARD, 12/08/1980, 11/05/2018
BUNCH, BREONDRAE, 08/18/1991, 09/14/2018
BURKE, MICHAEL T, 01/23/1976, 11/09/2018
CONRAD, JOSHUA M, 07/17/1998, 11/05/2018
RAGLAND, SAYQUAN LAVARE, 08/17/1998, 11/06/2018
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