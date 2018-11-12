BREAKING: Reports: Marvel legend Stan Lee dead at 95

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


November 12, 2018 at 11:33a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CALLAHAN, ADELBERT RICHARD IV, 05/26/1996, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE

DEJESUS, CHAD L, 05/12/1987, POLAND TWP. POLICE, DRIVING UNDER SUSPENSION

LACKEY, TIFFANY MARIE, 09/10/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

SHERHAG, WILLIAM DAVID, 04/20/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

THAYER, PAUL HERRICK, 03/04/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BURKE, MICHAEL T, 01/23/1976, 11/09/2018

MARTIN, LATOYA MARIE, 05/02/1983, 08/24/2018

ROSS, MAURICE LAMONT JR, 04/12/1981, 11/07/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TURNER, MAKEEBRAH ANNE, 03/08/1969, 06/22/2018

WRIGHT, ARQUWONNA,10/18/1991, 11/02/2018, TIME SERVED

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