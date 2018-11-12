Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CALLAHAN, ADELBERT RICHARD IV, 05/26/1996, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE
DEJESUS, CHAD L, 05/12/1987, POLAND TWP. POLICE, DRIVING UNDER SUSPENSION
LACKEY, TIFFANY MARIE, 09/10/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
SHERHAG, WILLIAM DAVID, 04/20/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
THAYER, PAUL HERRICK, 03/04/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BURKE, MICHAEL T, 01/23/1976, 11/09/2018
MARTIN, LATOYA MARIE, 05/02/1983, 08/24/2018
ROSS, MAURICE LAMONT JR, 04/12/1981, 11/07/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
TURNER, MAKEEBRAH ANNE, 03/08/1969, 06/22/2018
WRIGHT, ARQUWONNA,10/18/1991, 11/02/2018, TIME SERVED
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