Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BEACHAM, KIBWE N, 11/28/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BROWN, WILLIAM, 01/01/1982, STRUTHERS POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT
COSGRAY, JONATHAN MICHAEL, 06/07/1991, SEBRING POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS
DAVIS, COREY, 07/21/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., SPEED/ASSURED CLEAR DISTANCE AHEAD
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AYERS, TASHA C, 12/27/1980,10/08/2018
BOYD, ROBERT W, 04/01/1970, 06/09/2018
BROWN, JAWUAN M, 06/30/1993, 03/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CARVER, KEVIN LAMONTE, 11/16/1976, 12/11/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CRUZ, GIRALD JAVIER, 04/29/1996, 10/10/2018
EATINGER, CHAD R, 06/14/1989,10/30/2018
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