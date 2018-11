trumbull COUNTY COURTS

COURTS

TRUMBULL COUNTY

Docket

Sam Lamancusa v. Relationships Enterprises, Inc., foreclosure.

Sam Lamancusa v. Robert J. Ruiz et al, foreclosure.

Ford Motor Credit Co. LLC v. Adrianne M. Battee, default judgement.

LVNV Funding, LLC v. Henry Snyder Jr., default.

Midland Funding, LLC v. Ronald Hacker, dismissed.

Darrin Bushner v. Rite Aid Corp. et al, dismissed.

Warner Management Co. LTD v. Brandon Ash et al, dismissed.

JH Portfolio Debt Equities, LLC v. Sheri L. Elliott, dismissed.

Jimmie D. Maher v. Kim A. Hadzigeorge, dismissed.

State v. Isiah Gonzales, sentenced.

State v. Bernard Weathersbee, sentenced.

State v. Joshua Keenan, sentenced.

State v. Jerome J. Morgan, sentenced.

Neil E. Wedderburn v. Sarah D. Morrison Admin et al, dismissed.

Synchrony Bank v. Stacey Montgomery, dismissed.

Bank of New York Mellon v. Shawn Curry et al, dismissed.

divorces granted

Jennifer Scott v. George D. Scott, Jr.

Kristen A. Rose v. Dustin W. Rose.

Jeremey L. Johnson v. Hannah Johnson.

Randall S. Alt v. Kellie R. Alt.

Ronald Komorek v. Sharlene Komorek.

Paula M. Smith v. Douglas S. Smith.

Shannon Averell v. R. Justin Averell.

Stephanie Gardner v. Duane Gardner

Dissolutions granted

Anthony R. DeSalvo and Mimi R. DeSalvo.

Jacklyn M. Kren and Robert A. Kren.

Kassandra A. Tsantes and Alexandros S. Tsantes.

Fritz Birkhimer and Kathy Birkhimer.

Teresa M. Deal and Theodore M. Deal, Jr.

Seoun Som and Brian J. Taillon.

Hadeal M. Yusuf and Firaus Odeh.

Stephanie Dupree and David Dupree.

Alycia Simon and Joseph Simon.

Sara Pasquino and Eric Pasquino.

Domestic cases dismissed

Kristina D. Buyea v. Gary McDonald, dismissed.

U.S. DISTRICT COURT

Bankruptcies Chapter 7

Lovetta G. Rivers, 3019 Canfield Road, Youngstown.

Carrie L. Custer, 6235 Gault Road, Canfield.

Natasha J. Butler, 37 Elva Ave., Youngstown.

Lee A. Briggs II, 4049 Dobbins Road, Poland.

Roseann E. Klingensmith, 43 Green Bay Drive, Boardman.

Beth Ann Camp, 14818 state Route 534, Damascus.

Lionel S. Ackerman, 948 E. Calla Road, Poland.

Cheryl L. Ray, 69 Westminster Ave., Austintown.

Jacquelyn M. Fitzgerald, 1398 Red Tail Hawk Drive, Boardman.

Melissa L. Conway, 3200 Canfield Road, Youngstown.

Tanisha M. Hurt, 4150 Pembrook Road, Austintown.

Sally M. Dolence, 2216 Canfield Road, Youngstown.

Pamela J. Price, 850 N. Meridian Road, Youngstown.

Matthew R. Kline, 206 Youngstown-Lowellville Road, Lowellville.

Mark J. Colabella, 4625 Driftwood Lane, Austintown.

Dominick DiNardo, 2010 Brandon Ave, Poland.

John G. Ohlinger,1448 Ohio Ave., Youngstown.

James Bryant Jr., 294 Shields Road, Boardman.

Kathleen A. Morrison, 196 Iroquois St., Struthers.

Richard O. Ouzounian, 776 Glen Park Road, Boardman.

Connie G. Young, 1730 Stewart Ave., Youngstown.

Linda S. Borowiak, 116 Cedarwood Drive, Beloit.

Shane P. Aten, 2223 Overlook Ave., Youngstown.

Donald M. Jackson, 681 Martha Ave., Campbell.

Albert A. Cubellis, 1871 Elm Trace St., Youngstown.

John I. Martin, 1575 Cameraview Drive, Lake Milton.

Kita D.Shelton, 456 Alameda Ave., Youngstown.

Frank A. Dobozy Sr., 4201 Logangate Road, Liberty.

Brian N. Velichko, 1316 Detroit Ave., Youngstown.

Robert J. Brode, 666 S. Canfield-Niles Road, Youngstown.

Duane F. Perkins, 646 S. 21st St., Sebring.

Leartis C. Day Jr., 464 W. Hylda Ave., Youngstown.

Doreen L. Spencer, 850 N. Meridian Road, Youngstown.

Robert M. Gordon Jr., 2813 Shady Run Road, Youngstown.

Brian A. Smith, 624 Geneva Ave., Struthers.

Tiffany A. Kelly, 531 Stoneybrook Lane, Canfield.

Carl Bond, 4322 Devonshire Drive, Boardman.

Carl J. Ervin, 536 Cambridge Ave., Youngstown.

Linda S. Clark, 4818 Norquest Blvd., Austintown.

Kristin L. Kalna, 245 N. Raccoon Road, Youngstown.

Judy M. Myers, 15115 W. Pine Lake Road, Salem.

Rachel Craven, 31 Starr Ave., Campbell.

Valeria D. Campbell, 940 Martin Luther King Jr. Blvd., Youngstown.

Matthew R. Sutton, 3348 Starwick Drive, Canfield.

James W. Blackshear, 18 N. Richview Ave., Youngstown.

Rita J. Davis, 3908 Edinburgh Drive, Austintown.

Gene L. Valentino, 143 Boardman-Canfield Road, Boardman.

Angela M. Birchfield, 2052 S. Raccoon Road, Austintown.

Sarah M. Rivers, 332 Greenwood St., Youngstown.

Daniel Ferreri, 105 Cover Drive, Poland.

Michelle L. Lee, 1199 S. Johnson Road, Sebring.

Robert D. Morris Jr., 4064 Risher Road, Youngstown.

Alexis M. Smith, 3841 Dunbar St., Youngstown.

Brian K. Williams, 637 W. Boston Ave., Youngstown.

Mary A. Cooper, 336 E. Florida Ave., Youngstown.

MAHONING COUNTY

marriage licenses

Jedidiah D. Stuelpnagel, 33, of 208 8th St., Apt. 206, Dayton, Ky. and Kira M. Knight, 32, of same.

Kevin J. Johnson, 38, of 627 Forestridge Drive, Boardman, and Melissa M. Mattson, 38, of same.

Danny Cubellis, 50, of 10196 Gladstone Road, North Jackson, and Roquiza Bani, 26, of same.

John J. Snow, 39, of 2655 W. South Range Road, Columbiana, and Hillary I. Hays, 35, of 136 Meadowbrook Ave., Boardman.