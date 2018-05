NILES MCKINLEY class of 2018

Number of graduates: 149

Valedictorians: Kevin E. Dubaj, Madison P. McGuire, Gabriella R. Miller, Halli R. Petillo, Alissa R. Reichard, Luke A. Swauger

Salutatorians: Bethany R. Rasile, Lauren T. Syersak

Class song: “I Lived” by OneRepublic

Colors: Black and red

Flower: Hibiscus

Motto: “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” - Steve Jobs