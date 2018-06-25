Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


June 25, 2018 at 11:46a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CLINTON, RACHEL LYNN, 01/06/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION

CRUMP, TORRIE LARAE, 08/01/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

CRUZ, ALEJANDRO, 10/24/1985, OSP, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

DARLING, VAN D, 01/30/1968,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE

FASLINE, FRANCIS, 02/13/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., ASSAULT

ROWBOTHAM, DAVID PAUL, 07/10/1976, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BULLEN, KENNETH H, 04/02/1961, 06/19/2018

CANTRELL, LACHELLE P, 05/21/1983, 06/22/2018, TIME SERVED

CLAYTON, NORMAN, 05/22/1986, 06/22/2018

DERRICK JORDAN, 05/18/1996, 06/15/2018, TIME SERVED

GETER, DANICO DUPREE,11/09/1990, 02/07/2018

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