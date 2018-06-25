Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CLINTON, RACHEL LYNN, 01/06/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
CRUMP, TORRIE LARAE, 08/01/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
CRUZ, ALEJANDRO, 10/24/1985, OSP, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
DARLING, VAN D, 01/30/1968,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE
FASLINE, FRANCIS, 02/13/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., ASSAULT
ROWBOTHAM, DAVID PAUL, 07/10/1976, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BULLEN, KENNETH H, 04/02/1961, 06/19/2018
CANTRELL, LACHELLE P, 05/21/1983, 06/22/2018, TIME SERVED
CLAYTON, NORMAN, 05/22/1986, 06/22/2018
DERRICK JORDAN, 05/18/1996, 06/15/2018, TIME SERVED
GETER, DANICO DUPREE,11/09/1990, 02/07/2018
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