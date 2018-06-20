Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ANTONUCCI, LISA, 01/28/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
ARNOLD, ERIC, 08/12/1984, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, PROBATION VIOLATION
BEACH, DUSTIN, 11/01/1985, MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE, ARREST OF PROBATIONER
BYRD, ROBERT, 10/05/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, VIOLATE PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
DIAZ, HIRAM, 09/01/1966, GOSHEN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
DONI, DAVID, 05/01/1988, CANFIELD POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE, FAIL TO FILE FOR ANNUAL REG.
LEONE, CHESTER, 05/18/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ASSAULT
RIVERA, NEHEMIAH, 01/07/1975, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
TAYLOR, ELIJAH, 08/17/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ESCAPE
TREFTS, CHARLOTTE, 04/21/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ADVERTISING OF MASSAGE SERVICES
WALLACE, RICARDO, 12/20/1958, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
YAVORSKY, ZACHARY, 01/07/1983, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
RELEASED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ANTONUCCI, LISA, 01/28/1980, 06/20/2018
HANNA, LORI, 07/06/1980, 04/22/2018
RIVERA, NEHEMIAH, 01/07/1975, 06/20/2018
WALLACE, RICARDO, 12/20/1958, 06/20/2018
YORK, MIA, 12/06/1982, 03/16/2018
BUNCH, BREONDRAE, 08/18/1991, 06/09/2018
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