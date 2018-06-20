Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


June 20, 2018 at 12:31p.m.

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BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ANTONUCCI, LISA, 01/28/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

ARNOLD, ERIC, 08/12/1984, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, PROBATION VIOLATION

BEACH, DUSTIN, 11/01/1985, MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE, ARREST OF PROBATIONER

BYRD, ROBERT, 10/05/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, VIOLATE PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT

DIAZ, HIRAM, 09/01/1966, GOSHEN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

DONI, DAVID, 05/01/1988, CANFIELD POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE, FAIL TO FILE FOR ANNUAL REG.

LEONE, CHESTER, 05/18/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ASSAULT

RIVERA, NEHEMIAH, 01/07/1975, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

TAYLOR, ELIJAH, 08/17/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ESCAPE

TREFTS, CHARLOTTE, 04/21/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ADVERTISING OF MASSAGE SERVICES

WALLACE, RICARDO, 12/20/1958, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT

YAVORSKY, ZACHARY, 01/07/1983, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

RELEASED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ANTONUCCI, LISA, 01/28/1980, 06/20/2018

HANNA, LORI, 07/06/1980, 04/22/2018

RIVERA, NEHEMIAH, 01/07/1975, 06/20/2018

WALLACE, RICARDO, 12/20/1958, 06/20/2018

YORK, MIA, 12/06/1982, 03/16/2018

BUNCH, BREONDRAE, 08/18/1991, 06/09/2018

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