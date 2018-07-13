Births
Births
St. Elizabeth boardman hospital
Stephen and Gina Petrinjak, Youngstown, girl, July 11.
Shannon King, Canfield, girl, July 11.
Thomas and Megan Key, Youngstown, boy, July 11.
Billie Schmidt and Daniel Tice, Wellsville, girl, July 11.
Brian and Julie Weaver, Columbiana, boy, July 11.
Earl and Lori Ross, Mineral Ridge, girl, July 11.
ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL
My’Kiera Gary, Warren, girl, July 10.
Chad and Rachel Rankin, Newton Falls, girl, July 10.
Wynter Spangler and Brian Hathaway, Bristolville, boy, July 10.
Kelsey Winn, Niles, girl, July 11.
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