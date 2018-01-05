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Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Fri, January 5, 2018 @ 11:40 a.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BEVINGTON, RYAN W, 02/19/1977, BEAVER POLICE DEPT, DRIVING UNDER SUSPENSION

HALL, ROBIN LYNN JR, 09/28/1995, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

RICHOZ, RAMONA JEAN, 01/21/1985, BEAVER POLICE DEPT, POSSESSION OF DRUGS

SMITH, JASMINE J, 07/13/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BUCHANAN, DAVID WILLIAM, 06/25/1973, 11/30/2017

CASTRO, JOSE L, 05/08/1965, 11/15/2017

CEFALDE, CHAYNE CHRISTOPHER,12/13/1998, 11/27/2017, TIME SERVED

CROUSER, TODD WAYNE, 09/27/1991, 10/30/2017

FOUNTAIN III, WILLIE A, 05/28/1976, 12/13/2017

HUBBARD, KENNETH, 08/10/1980, 12/27/2017

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