Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BEVINGTON, RYAN W, 02/19/1977, BEAVER POLICE DEPT, DRIVING UNDER SUSPENSION
HALL, ROBIN LYNN JR, 09/28/1995, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
RICHOZ, RAMONA JEAN, 01/21/1985, BEAVER POLICE DEPT, POSSESSION OF DRUGS
SMITH, JASMINE J, 07/13/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BUCHANAN, DAVID WILLIAM, 06/25/1973, 11/30/2017
CASTRO, JOSE L, 05/08/1965, 11/15/2017
CEFALDE, CHAYNE CHRISTOPHER,12/13/1998, 11/27/2017, TIME SERVED
CROUSER, TODD WAYNE, 09/27/1991, 10/30/2017
FOUNTAIN III, WILLIE A, 05/28/1976, 12/13/2017
HUBBARD, KENNETH, 08/10/1980, 12/27/2017
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