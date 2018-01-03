Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
==
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
BRENNAN, AMY L, 02/06/1986, AUSTINTOWN POLICE DEPT., PROMOTING PROSTITUTION
CHRISTIAN, DEAUNDRE, 04/14/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, GRAND THEFT OF A MOTOR VEHICLE
DAVIS, STEFANY, 09/03/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY
FONTANAROSA, MARK P, 04/02/1958, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
HALL, DAVID M, 07/14/1977, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
HARRIS, BRYAN R, 06/11/1985, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
HASLEY, MAURICE, 01/13/1988, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
HERNANDEZ SALAZAR, KARLA P, 11/02/1987, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE
HURST, GREGORY N, 09/21/1976, CAMPBELL POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT
KENNEDY, JAABONE III, 01/13/1952, YOUNGSTOWN POLICE DEPARTMENT, BRIBERY
MCNANY, MARK J, 08/28/1978, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
TURA, ANTHONY J, 11/20/1934, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
ADAMS, ASHLEY MONIQUE, 11/21/1995, 12/24/2017
BARNES, CLARENCE D, 03/13/1986, 12/04/2017, TIME SERVED
BERRY JR, JAMES W, 05/18/1981, 12/28/2017, TIME SERVED
FONTANAROSA, MARK P, 04/02/1958, 01/03/2018, BOOKED AND RELEASED
HILL, CHRISTOPHER, 07/16/1981, 11/15/2017, TIME SERVED
MCCORMICK, PATRICIA SUE, 02/27/1962,12/29/2017, TIME SERVED
TOOLE, ARON PATRICK, 03/22/1979, 12/24/2017, TIME SERVED
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