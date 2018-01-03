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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, January 3, 2018 @ 11:30 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BRENNAN, AMY L, 02/06/1986, AUSTINTOWN POLICE DEPT., PROMOTING PROSTITUTION

CHRISTIAN, DEAUNDRE, 04/14/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, GRAND THEFT OF A MOTOR VEHICLE

DAVIS, STEFANY, 09/03/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY

FONTANAROSA, MARK P, 04/02/1958, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT

HALL, DAVID M, 07/14/1977, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

HARRIS, BRYAN R, 06/11/1985, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

HASLEY, MAURICE, 01/13/1988, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

HERNANDEZ SALAZAR, KARLA P, 11/02/1987, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE

HURST, GREGORY N, 09/21/1976, CAMPBELL POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

KENNEDY, JAABONE III, 01/13/1952, YOUNGSTOWN POLICE DEPARTMENT, BRIBERY

MCNANY, MARK J, 08/28/1978, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

TURA, ANTHONY J, 11/20/1934, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADAMS, ASHLEY MONIQUE, 11/21/1995, 12/24/2017

BARNES, CLARENCE D, 03/13/1986, 12/04/2017, TIME SERVED

BERRY JR, JAMES W, 05/18/1981, 12/28/2017, TIME SERVED

FONTANAROSA, MARK P, 04/02/1958, 01/03/2018, BOOKED AND RELEASED

HILL, CHRISTOPHER, 07/16/1981, 11/15/2017, TIME SERVED

MCCORMICK, PATRICIA SUE, 02/27/1962,12/29/2017, TIME SERVED

TOOLE, ARON PATRICK, 03/22/1979, 12/24/2017, TIME SERVED

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