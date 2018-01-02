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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, January 2, 2018 @ 11:40 a.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

LEE, ROBERT JAMES, 02/19/1999, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

MATLAND, RUDOLPH K III, 10/26/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION

MSHAR, NICHOLAS A JR, 01/26/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT

SECRE, JUSTIN D., 08/23/1986,MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED ASSAULT

SHAKAN, TYLER J, 02/09/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

COPE, NELSON PAUL, 06/30/1975,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

FRANKLIN, LARONNIE, 01/20/1984, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISCHARGE OF DANGEROUS WEAPON

GRAGORACE, MONICA MARIE, 11/20/1990, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

JOHNSON, ANTHONY D, 08/27/1986,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY

MUGHAL, AKBAR A, 07/05/1969, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSING CRIMINAL TOOLS

ROBINSON, JIMMY, 02/29/1948,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE

SCOTT, ARTHUR JR, 01/27/1988, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, ASSAULT

SELLARS, ROBERT A, 03/26/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY

WHITE, KIONNA TERRICE, 02/26/1983,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILED TO HAVE CHILD IN A SAFETY SEAT

WOODS, JEFFREY ALLEN, 07/23/1975, BOARDMAN POLICE DEPT., AGGRAVATED BURGLARY

DOMINIC, GREGORY A JR, 08/13/1985, CAMPBELL POLICE DEPT., PERMITTING DRUG ABUSE

EL-MAKDAH, YUSUF JAMAL, 07/17/1995, AUSTINTOWN POLICE DEPT., VANDALISM

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ABRON, DEANDREY LAMAR, 07/31/1972, 11/16/2017

BARNES, BRAYLON, 11/02/1991, 11/03/2017

HENRY, SAVANNA KAYLEE, 03/01/1993, 12/26/2017

KING, BRIAN P, 01/17/1983, 08/23/2017

MUGHAL, AKBAR A, 07/05/1969, 01/01/2018

SPAIN, MATTHEW JAYLEN, 02/13/1993, 12/04/2017

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