Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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LEE, ROBERT JAMES, 02/19/1999, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
MATLAND, RUDOLPH K III, 10/26/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION
MSHAR, NICHOLAS A JR, 01/26/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT
SECRE, JUSTIN D., 08/23/1986,MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED ASSAULT
SHAKAN, TYLER J, 02/09/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
COPE, NELSON PAUL, 06/30/1975,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
FRANKLIN, LARONNIE, 01/20/1984, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISCHARGE OF DANGEROUS WEAPON
GRAGORACE, MONICA MARIE, 11/20/1990, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
JOHNSON, ANTHONY D, 08/27/1986,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
MUGHAL, AKBAR A, 07/05/1969, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSING CRIMINAL TOOLS
ROBINSON, JIMMY, 02/29/1948,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE
SCOTT, ARTHUR JR, 01/27/1988, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, ASSAULT
SELLARS, ROBERT A, 03/26/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
WHITE, KIONNA TERRICE, 02/26/1983,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILED TO HAVE CHILD IN A SAFETY SEAT
WOODS, JEFFREY ALLEN, 07/23/1975, BOARDMAN POLICE DEPT., AGGRAVATED BURGLARY
DOMINIC, GREGORY A JR, 08/13/1985, CAMPBELL POLICE DEPT., PERMITTING DRUG ABUSE
EL-MAKDAH, YUSUF JAMAL, 07/17/1995, AUSTINTOWN POLICE DEPT., VANDALISM
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ABRON, DEANDREY LAMAR, 07/31/1972, 11/16/2017
BARNES, BRAYLON, 11/02/1991, 11/03/2017
HENRY, SAVANNA KAYLEE, 03/01/1993, 12/26/2017
KING, BRIAN P, 01/17/1983, 08/23/2017
MUGHAL, AKBAR A, 07/05/1969, 01/01/2018
SPAIN, MATTHEW JAYLEN, 02/13/1993, 12/04/2017
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