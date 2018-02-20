Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BOATWRIGHT, MARQELLE STEVON,12/20/1989, OSP, IDENTITY FRAUD
BOYD, WALTER T, 03/23/1959, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
MOCK, ASHLEY RENE, 07/24/1989, AUSTINTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
RUSSO, FRANKIE VINCENT, 01/25/1992, AUSTINTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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CAROSELLA, VINCENT JAMES,10/09/1962, 08/18/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HALL, TONY R,10/24/1953, 02/18/2018
MCCULLOUGH, KARL H, 03/26/1962, 01/11/2018,TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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