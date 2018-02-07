Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
==
ALLEN, WILLIAM DAVID, 12/23/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OF SIGNAL OF P.O.
CRUZ, ANGEL M II, 02/28/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
CUTLIP, MICHEAL C, 05/09/1988, GOSHEN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
GETER, DANICO DUPREE,11/09/1990, FEDERAL BUREAU OF PRISONS, FEDERAL OFFENSE
GREATHOUSE, ERIC M,12/22/1992, WASHINGTONVILLE, DOMESTIC VIOLENCE
GROSS, JASON DAVID, 07/25/1974, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
==
RELEASED
==
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
==
BROADHURST, FRANKLIN A, 02/13/1991, 09/28/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CAMBERT, FRANK A, 07/14/1982, 01/08/2018, TIME SERVED
CARTWRIGHT, MARK WAYNE, 02/02/1981, 08/10/2017
COTTERMAN, HARRY W II, 02/10/1982,12/08/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GREEN, DELORD MASTER, 11/05/1992, 09/28/2017
HEWLETT, TYLER WILLIAM, 04/01/1997, 01/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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