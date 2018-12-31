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Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


December 31, 2018 at 12:14p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BETHEA, JAMES, 01/14/1977, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BOGGS, JOLLEEN M, 10/13/1989, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

DAVIS, BRANDON MAURICE, 07/30/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION

DELOACH, LEWIS DARALL, 08/11/1986, OSP, BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

DELVALLE, COLLEEN M, 07/01/1968, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., FAILURE TO REINSTATE LICENSE

EMERY, BRANDON ROBERT, 01/24/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

JONES, TYLA SHANEESE, 01/21/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RESISTING ARREST

MARSHALL, TASHAELA, 09/13/1998,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO CONTROL

MCCAWLEY, WILLIAM PATRICK, 01/26/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., RESISTING ARREST

MCCOURT, ANDREW DYLAN, 05/06/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF PO

MITCHELL, BRANDON P, 03/24/1995, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT WITHOUT CONSENT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALLASON, TJ, 07/19/1986, 12/26/2018

BOGGS, JOLLEEN M, 10/13/1989, 12/30/2018, TIME SERVED

DELOACH, LEWIS DARALL, 08/11/1986, 12/30/2018

DELVALLE, COLLEEN M, 07/01/1968, 12/30/2018, TIME SERVED

HOWARD, RYAN, 06/08/1988, 12/06/2018

HUFFMAN, JARELL A, 12/30/1987, 12/19/2018

LUCAS, MELISSA ANN, 02/04/1975, 12/04/2018

WOOD, DENNIS PAUL, 11/11/1959, 12/30/2018, NO CHARGES FILED

YOUNT, MICHAEL A, 11/02/1982, 12/30/2018

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