Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


December 27, 2018 at 11:14a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ALLASON, TJ, 07/19/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSING DRUG ABUSE INSTRUMENTS

BURNEY, MARLO MICHELL, 12/13/1967, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT

FEDOR, JOHN, 03/08/1964, OSP, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL DRIGS

FITZGERALD, TIMOTHY RASHID,10/31/1990, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION

REED, ROBERTA A, 06/02/1973, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BROWN, RAEONA MICHELLE, 05/27/1996,12/24/2018

ELROD, CHARLES J, 09/17/1987, 11/29/2018

HEBB, ERIC MICHAEL, 04/03/1971,12/24/2018

JOHNSON, KENDALL PAURICE, 07/23/1967, 12/24/2018

KELLAMS, KRISTIN VICTORIA, 03/16/1988, 12/24/2018

WELLS, ISSAC SYLVESTER, 02/08/1968,12/07/2018, TIME SERVED

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