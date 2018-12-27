Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALLASON, TJ, 07/19/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSING DRUG ABUSE INSTRUMENTS
BURNEY, MARLO MICHELL, 12/13/1967, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
FEDOR, JOHN, 03/08/1964, OSP, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL DRIGS
FITZGERALD, TIMOTHY RASHID,10/31/1990, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION
REED, ROBERTA A, 06/02/1973, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BROWN, RAEONA MICHELLE, 05/27/1996,12/24/2018
ELROD, CHARLES J, 09/17/1987, 11/29/2018
HEBB, ERIC MICHAEL, 04/03/1971,12/24/2018
JOHNSON, KENDALL PAURICE, 07/23/1967, 12/24/2018
KELLAMS, KRISTIN VICTORIA, 03/16/1988, 12/24/2018
WELLS, ISSAC SYLVESTER, 02/08/1968,12/07/2018, TIME SERVED
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