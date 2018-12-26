Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


December 26, 2018 at 11:26a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

DUKO, DIONISIA, 06/01/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE

HARVEY, LC DESHAWN, 01/16/1973, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

JOHNSON, SHIRLEY VENABLE, 09/19/1954, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

MADISON, TYRAN PURNELL, 11/09/1998, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL DAMAGING/ENDANGERING

POST, JOHNATHAN ANDREW, 02/17/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSING DRUG ABUSE INSTRUMENTS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALLEN, JAMES E,12/08/1980, 12/14/2018

BUSH, COURTNEY JANE, 01/07/1993,12/21/2018

CHITTOK, DEREK EDWARD, 06/06/1986, 12/20/2018

CRISWELL, JUSTIN W, 06/15/1980,12/23/2018

RUSHTON, TE'QUAN D, 08/02/1994, 03/14/2018

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