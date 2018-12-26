Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
DUKO, DIONISIA, 06/01/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE
HARVEY, LC DESHAWN, 01/16/1973, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
JOHNSON, SHIRLEY VENABLE, 09/19/1954, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
MADISON, TYRAN PURNELL, 11/09/1998, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL DAMAGING/ENDANGERING
POST, JOHNATHAN ANDREW, 02/17/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSING DRUG ABUSE INSTRUMENTS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALLEN, JAMES E,12/08/1980, 12/14/2018
BUSH, COURTNEY JANE, 01/07/1993,12/21/2018
CHITTOK, DEREK EDWARD, 06/06/1986, 12/20/2018
CRISWELL, JUSTIN W, 06/15/1980,12/23/2018
RUSHTON, TE'QUAN D, 08/02/1994, 03/14/2018
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