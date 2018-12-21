Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CAESAR, JAMARAL TERRYLL, 03/30/1982, YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD., DRUG PARAPHERNALIA
CHITTOK, DEREK EDWARD, 06/06/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
CLARK, CHERISE TAWANNA, 07/26/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
GUERRIERO, DANIELLE MARIE, 01/21/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION
TABOR, THOMAS BRIAN, 10/31/1969, STRUTHERS POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
VELAZQUEZ, PENNY A, 12/07/1971, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AMMONS, JONNELL LAMAR, 06/19/1989, 12/10/2018
BURKHOLDER, JUSTIN THOMAS, 07/30/1985, 11/24/2018
CRUMP, TORRIE LARAE, 08/01/1975, 06/24/2018, ORDER OF RELEASE
SCOTT, VERONICA L, 08/23/1986, 09/22/2018
THOMPSON, AMY RAE, 04/11/1985,10/19/2018
WARRENS, COURTNEY L, 09/04/1992, 12/14/2018
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