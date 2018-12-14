Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALLEN, JAMES E, 12/08/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
BARCLEY, ERIC M, 02/21/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
BEVLY, SHERI L, 07/13/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT A VALID LICENSE
DEWITT, DAVID EUGENE, 11/02/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY
FAVORS, JERRY EARL, 01/20/1957, ADULT PAROLE AUTH., ARREST OF PROBATIONER
JONES, RICKY JOSEPH, 04/20/1964, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BARCLEY, ERIC M, 02/21/1995,12/14/2018
DAVIDUK, GLORIA RUTH, 08/11/1978, 12/10/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HARRIS, RONALD V, 07/19/1973, 11/14/2018
MARTIN, MICHELLE ANN, 10/05/1981,12/12/2018, ORDER OF RELEASE
MUSLOVSKI, JEFFREY DAVID, 11/22/1978, 09/06/2018
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