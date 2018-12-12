Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


December 12, 2018 at 10:26a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BLALOCK, KEYSHAWN MARQUESE, 05/16/1998, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT WITHOUT CONSENT

CHIOCHETTI, ASHLEY A, 04/13/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS

DONALDSON, ALLANTE JAMES, 07/28/1991,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

HUBBERT, DENNIS DYWAYNE TREAS III, 04/14/2000, YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD., INDUCING PANIC

MCDUFFIE, STEPHANIE LYNN, 05/24/1978, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

DAVIS, DENZLE, 04/11/1998, 03/04/2018

COMO, JONATHAN M, 08/28/1992, 12/11/2018, TIME SERVED

NERSON, AMINI, 06/04/2000, 12/11/2018

WEBB, MICHAEL J, 03/08/1978, 12/06/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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