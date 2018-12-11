Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
AMMONS, JONNELL LAMAR, 06/19/1989, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFESE (OTHER)
BELLARD, TAMAKIA LASHAWN, 07/08/1984, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, ENDANGERING CHILDREN
BOYLEN, VIVIAN LYNN, 02/28/1996, CAMPBELL POLICE DEPT., PETTY THEFT
CLINKSCALE, AARON JARELL JR, 08/14/1995, ADULT PAROLE AUTH., ASSAULT ON PEACE OFFICER
RUSSO, DEANNA MARIE, 11/13/1969, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, FUGITIVE FROM JUSTICE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALFONSO, YANIRIS A, 10/23/1985, 11/15/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DUNCAN, MICHELLE LYNN, 05/08/1971,11/20/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROWLAND, DENNIE A, 01/22/1972, 11/13/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WEBB, CANDI ANN, 01/11/1984, 08/21/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WERTZ, TIMOTHY P, 12/30/1965, 12/10/2018
WESTFALL, AZRIEL IRENE, 06/13/1998,11/08/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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