Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ABRON, KASHEARA SHYANN, 07/02/1997, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
BOYLEN, VIVIAN LYNN, 02/28/1996, CAMPBELL POLICE DEPT., PETTY THEFT
HOGAN, STEPHEN D, 06/01/1989, AUSTINTOWN POLICE DEPT., RAPE
SCHIMEL, JOEL ANDREW, 02/04/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI PRIOR CONVICTION WITHIN 20 YEARS
STAIE, ADAM KEITH, 03/09/1972, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
WILSON, SCARLET OPHELIA MARIE, 01/10/1976, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ABRON, KASHEARA SHYANN, 07/02/1997, 12/09/2018, TIME SERVED
CONNORS, JACQUELYN K, 08/24/1979,12/04/2018
GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, 12/07/2018
LANZENDORFER, DANIELLE, 02/14/1992, 11/29/2018
TOTIN, LINDSAY L, 10/28/1976, 10/25/2018
WILDMAN, BLAINE E, 08/29/1990,12/09/2018
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