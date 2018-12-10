Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


December 10, 2018 at 11:32a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ABRON, KASHEARA SHYANN, 07/02/1997, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

BOYLEN, VIVIAN LYNN, 02/28/1996, CAMPBELL POLICE DEPT., PETTY THEFT

HOGAN, STEPHEN D, 06/01/1989, AUSTINTOWN POLICE DEPT., RAPE

SCHIMEL, JOEL ANDREW, 02/04/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI PRIOR CONVICTION WITHIN 20 YEARS

STAIE, ADAM KEITH, 03/09/1972, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

WILSON, SCARLET OPHELIA MARIE, 01/10/1976, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ABRON, KASHEARA SHYANN, 07/02/1997, 12/09/2018, TIME SERVED

CONNORS, JACQUELYN K, 08/24/1979,12/04/2018

GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, 12/07/2018

LANZENDORFER, DANIELLE, 02/14/1992, 11/29/2018

TOTIN, LINDSAY L, 10/28/1976, 10/25/2018

WILDMAN, BLAINE E, 08/29/1990,12/09/2018

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