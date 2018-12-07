Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BROWN, KIEV E, 11/03/1987, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
PATZAK, HEATHER M, 07/08/1989, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
REID, MARCEL A, 03/06/1977, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT WITHOUT CONSENT
ROJAS, MIGUEL A, 01/22/1981, CAMPBELL POLICE DEPT, OPERATION VEHICLE AT STOP SIGNS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AVERY, GEORGE A II, 04/30/1981, 11/14/2018
BERRINGER, TERRA N,12/04/1983, 12/01/2018
DICIOCCIO, ANDREW LEE, 02/13/1984, 08/10/2018
DOTHARD, BRITTANY NICOLE, 12/16/1989, 11/27/2018
MCIE, WILLIAM D, 09/08/1987, 08/29/2018
WILLIAMS, DEJA DESHAWN,12/15/1996, 11/15/2018
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