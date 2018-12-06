Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CARTER, TARRENCE JOSEPH, 01/05/1972, COITSVILLE POLICE DEPT., RESISTING ARREST
CLINKSCALES, COREY JR, 01/28/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
COFFIN, JAMES R, 10/27/1954, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
DUVAL JR, ROBERT DARIUS, 04/26/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.
GENTRY, ARTHUR L, 03/30/1973, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
GLAY, MITCHELL LEE, 05/17/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CAUDILL, BETHANY CARLENE, 01/27/1995,12/03/2018
GIDLEY, SHANNON MARIE, 10/03/1981,11/01/2018
HOSPODOR, DAVID J, 11/11/1978,12/05/2018
HRELEC, HEATHER L, 11/17/1987, 11/26/2018
MATTHEWS, FRANK D JR, 03/20/1961, 11/26/2018
RILEY, JAMES, 05/14/1991, 12/03/2018
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