BREAKING: Austintown detectives seek suspect in bank robbery

Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


December 6, 2018 at 11:30a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CARTER, TARRENCE JOSEPH, 01/05/1972, COITSVILLE POLICE DEPT., RESISTING ARREST

CLINKSCALES, COREY JR, 01/28/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY

COFFIN, JAMES R, 10/27/1954, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

DUVAL JR, ROBERT DARIUS, 04/26/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.

GENTRY, ARTHUR L, 03/30/1973, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT

GLAY, MITCHELL LEE, 05/17/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CAUDILL, BETHANY CARLENE, 01/27/1995,12/03/2018

GIDLEY, SHANNON MARIE, 10/03/1981,11/01/2018

HOSPODOR, DAVID J, 11/11/1978,12/05/2018

HRELEC, HEATHER L, 11/17/1987, 11/26/2018

MATTHEWS, FRANK D JR, 03/20/1961, 11/26/2018

RILEY, JAMES, 05/14/1991, 12/03/2018

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