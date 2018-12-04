Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CLARKE, JOHN RUSSELL, 03/20/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY
HOPKINS, UNIQUE P, 07/23/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., PASSING BAD CHECKS
LUCAS, MELISSA ANN, 02/04/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
MARROQUIN, OSMAN, 08/02/1984, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ACCIDENT LEAVING SCENE
PACKO, MICHAEL A, 10/12/1959, AUSTINTOWN POLICE DEPT., INDUCING PANIC
RANDOLPH, DARON J, 10/11/1994, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
DORTMAN, RICHARD, 03/15/1961, 11/15/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
EVANS, DANIELLE M, 12/15/1984, 11/20/2018, TURNED OVER TO TOHER AUTHORITY
MARROQUIN, OSMAN, 08/02/1984, 12/04/2018
MORRIS, WILLIE TROY, 03/21/1981, 11/21/2018
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