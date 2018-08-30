Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CROSS, CQUAN CHARLES, 08/04/1995, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ILLEGAL POSSESSION OF A FIREARM
FLINT, FREDERICK M, 01/11/1962, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ILLEGAL POSSESSION OF A FIREARM
HARPER, ROBIN L, 03/15/1970, GOSHEN POLICE DEPT., INDUCING PANIC
HARPER, SAMUEL L, 07/20/1968, GOSHEN POLICE DEPT., INDUCING PANIC
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BATTAGLIA, TONYA FAYE, 08/10/1970, 08/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DALTON, TIMOTHY GAGE MCCOLLUM,10/24/1994, 08/27/2018
JOHNSON, ASTON JERMAINE, 03/05/1985, 08/23/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KAY, GERALD WILLIAM II, 09/04/1974, 08/29/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LEACH, PATRICK J, 07/14/1990, 08/15/2018
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