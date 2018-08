COLUMBIANA, TRUMBULL COURTS

COURTS

columbiana county

new cases

Kent State University Office of Collections v. Heather Beech, money.

Kent State University Office of Collections v. Michael Joy, money.

Midland Funding v. Anthony Raines, money.

docket

FFS Inc. v. Terry Smith et al, judgment for plaintiff.

divorces asked

Mark Owen, 490 S. Lincoln Ave., Salem, v. Nancy Owen, of same.

Billie Morlan, 339 E. Washington St., Lisbon, v. Mark Morlan, 4807 W. South Range Road, Canfield.

divorces granted

Michelle Joy v. Frank Joy.

Kerri White v. Matthew White.

dissolutions granted

Dominic Newtz and Janell Newtz.

TRUMBULL COUNTY

Docket

Ditech Financial LLC et al v. Terry S. Minor et al, foreclosure.

US Bank NA v. William M. Yon et al, foreclosure.

Lakeview Loan Servicing LLC v. Victoria E. Beil et al, foreclosure.

Wells Fargo Financial Ohio I Inc. et al v. Unkown Heirs et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Craig Hoffman et al, foreclosure.

Credit Union Inc. v. Betty J. Mitchell et al, foreclosure.

Treasurer v. Ismail A. Adhami et al, foreclosure.

Selene Finance v. Donna M. Isenberg et al, foreclosure.

First Federal S&L Association of Lakewood v. Unknown Heirs et al, foreclosure.

National Bear Hill Trust v. Marjorie Venable et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Ralph Patterson et al, foreclosure.

Self Help Ventures Fund v. Faith M. Barnett et al, foreclosure.

Bayview Loan Servicing LLC v. Unknown Heirs et al, foreclosure.

Wells Fargo Bank NA v. Joan A. Citarella Cheney et al, foreclosure.

Bank of New York Mellon v. Unknown Heirs et al, foreclosure.

Seven Seventeen Credit Union Inc. v. Raymond J. Rutushin et al, foreclosure.

Cavalry SPV I LLC v. Paul B. Wilfong, default.

Marion Plaza Inc. v. Uplifted Standards LLC et al, default.

Ohio Edison Co. v. Robert E. West Jr. et al, default.

Governors Square Co. v. White Expressions LLC et al, default.

Midland Funding LLC v. Robert Mitzel, default.

Armand Nannicola v. Gregory A. Patrick, default.

LUNV Funding LLC v. Hailey Lomax, default.

Portfolio Recovery Associates LLC v. Lolynn A. Burkey, dismissed.

State v. Nakyia Parker, dismissed.

Donna M. Busick v. Sarah D. Morrison et al, dismissed.

Thomas Sharp III v. Jose Orozco et al, dismissed.

Hilda Beach v. Lawrence L. Robinson III, dismissed.

New Penn Financial LLC v. Unknown Heirs et al, dismissed.

Bank of America NA v. Earl Huff et al, dismissed.

Keith E. Bowser v. v. Jonathan R. Elwood et al, dismissed.

State v. David Martin, dismissed.

Rickie Bowling v. Vincent Richardson Jr., dismissed.

Lori Schmitt v. Deborah Witten, dismissed.

Discover Bank v. Larry G. Maher Sr., dismissed.

Bank of New York Mellon v. Amanda M. Sparks et al, dismissed.

Sam Lamancusa v. Bertha L. Davis et al, dismissed.

Bank of America NA v. Rachel Thomas, dismissed. (2)

Hope Sadowski et al v. Monro Muffler Brake Inc. et al, dismissed.

Vonda Duffy v. Maryann Walker, dismissed.

State v. Christopher M. Cretella, dismissed.

William L. Finnen IV v. Jamie L. Hollenbeck, dismissed.

State v. Karindu D. Mallory, sentenced.

Sam Lamancusa v. Ana W. Padilla et al, tax foreclosure.

Sam Lamancusa v. Debra L. Myers et al, foreclosure.

Carrington Mortgage Services LLC v. Mark W. Rawlings et al, foreclosure.

Chemical Bank v. Lyndsay A. Morgan et al, foreclosure.

Home Point Financial Corp. v. Leonard R. Hill et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Patricia A. Molek et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Martha Montgomery et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Paula M. Balent et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Robert E. Peters Sr. et al, foreclosure.

Dissolutions granted

Jill G. Weisse and James H. Weisse II.

David Hopper and Patricia J. Hopper.

Timothy Ross and Redina R. Ross.

Brandi Hall and Joshua Hall.

Richard L. Tackett and Sandra K. Tackett.

Divorces granted

Shellie Rodriguez v. Raul Rodriguez.

Troy Atkins v. Michelle Bennett.

Edward V. Moran v. Kendra A. Moran.

Lauri A. Holmes v. David T. Holmes.

Shayla Heflin v. Gregory E. Heflin Sr.

Melissa McGee v. Sean M. McGee.

Fredintino Cavalcanti v. Christine I. Cavalcanti.

Domestic cases dismissed

Beverly Ulrich v. John P. Ulrich.

Marie M. Bordell v. Stanley W. Stevens III.

Dissolutions Asked

Joseph E. Sankey and Tami L Sankey.

Matthew T. Nemet and Michele B. Nemet.

Awilda Rivera and Hector L. Rivera.

Debra E. Kiktavy and John F. Kiktavy.

Amanda Jo Rupp and Casey M. Rupp.

Divorces Asked

Angela W. Hudson v. Steven W. Hudson.

Jeannette T. Kingsmill v. Shawn A. Kingsmill.

Theresa M. Babbo v. Mark Babbo.

Charlene Humenik v. Jack Humenik.

Shannon Averell v. Justin R. Averell.