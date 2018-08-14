Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


August 14, 2018 at 11:42a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ADAMS, LISA M, 08/23/1992, BOARDMAN POLICE DEPT., UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE

BRACE, DENNIS R, 06/26/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

BRANDNER, KONRAD BERTRAM, 09/25/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., IDENTITY FRAUD

CALABRETTE, JOSEPH JR,10/15/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FELONIOUS ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CARR, MYISHA D, 05/04/1992, 08/13/2018

CUNNINGHAM, BREANNA L,11/04/1990, 08/14/2018

DUESENBERRY, GERRIKAYE, 09/24/1968, 08/14/2018

DUESENBERRY, JONATHAN RICHARD, 01/28/1991,08/14/2018

LEVINE, CHRISTOPHER JAMES,11/19/1991, 05/01/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MENTON, IZALENA M, 12/03/1990, 08/08/2018

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