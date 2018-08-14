Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ADAMS, LISA M, 08/23/1992, BOARDMAN POLICE DEPT., UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE
BRACE, DENNIS R, 06/26/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
BRANDNER, KONRAD BERTRAM, 09/25/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., IDENTITY FRAUD
CALABRETTE, JOSEPH JR,10/15/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FELONIOUS ASSAULT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CARR, MYISHA D, 05/04/1992, 08/13/2018
CUNNINGHAM, BREANNA L,11/04/1990, 08/14/2018
DUESENBERRY, GERRIKAYE, 09/24/1968, 08/14/2018
DUESENBERRY, JONATHAN RICHARD, 01/28/1991,08/14/2018
LEVINE, CHRISTOPHER JAMES,11/19/1991, 05/01/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MENTON, IZALENA M, 12/03/1990, 08/08/2018
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.