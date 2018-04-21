Births
Births
St. Elizabeth boardman HOSPITAL
Johnathon and Jennifer Geramita, Youngstown, girl, April 18.
Michelle Fellows and Francis Bielik, Youngstown, girl, April 18.
Brianna Garron, Youngstown, boy, April 18.
Sean and Erica Otwell, Youngstown, boy, April 18.
Jason and Jenna Colatruglo, North Lima, boy, April 18.
Patrick and Courtney Todd, Canfield, boy, April 18.
Marie McBride and Joseph A. Salmen Jr., Canfield, girl, April 18.
Matthew and Sarah Guze, Boardman, girl, April 18.
Tracy and Breanna Jagel, Campbell, boy, April 19.
Michael and Brittany Wellman, Campbell, girl, April 19.
Kayla Randall, Campbell, boy, April 19.
Charles and Shannon Eddy III, Canfield, girl, April 19.
ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL
Nichole McCauley and Michael McCoy, Warren, boy, April 17.
Aaron and Alma Detweiler, West Farmington, boy, April 18.
Takeara Dukes, Warren, boy, April 18.
Angelika Kapuchuck and Daurrell Miller, Niles, boy, April 19.
Tiffany Krenciprock and Justin Davila, Niles, boy, April 19.
Elizabeth Waite and Dustin Wayner, Kinsman, boy, April 20.
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