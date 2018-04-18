BIRTHS ||
Births
St. Elizabeth boardman HOsPITAL
Joshua and Jessica Indorf, Warren, boy, April 16.
Timothy and Melinda Link, Greenville, Pa., boy, April 16.
Hillary Simpson, Youngstown, girl, April 16.
Nishan Verdinek and Sean Franks, Youngstown, girl, April 16.
Alexis Anderson and Michael Basista, Youngstown, boy, April 16.
ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL
Gabriella Williams, Warren, boy, April 15.
Brianna McNeese and Christopher Pagan, Warren, girl, April 16.
Aisha Moss and William Holbrook Jr., Warren, boy, April 16.
Darian Parks, Warren, girl, April 16.
Heather Starcher and Charles Klein, Warren, girl, April 16.
Sharon regional medical center
Jennifer Nelson and Blazer Barr, Masury, girl, April 11.
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