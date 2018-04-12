Births
Births
St. Elizabeth boardman Hospital
Emily Macovitz and Joseph Perrett, Youngstown, boy, April 10.
David and Brandy Harris, Lowellville, boy, April 10.
Jennifer Gonda and Morgan Lloyd, Youngstown, girl, April 10.
Brandon and Emily Landsberger, Salem, boy, April 10.
ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL
Ashton Riggar and Ryan Neighbors, Warren, girl, April 9.
Destiny Hilty, Warren, girl, April 10.
Kala Palomares and William Ludwig, McDonald, girl, April 10.
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.