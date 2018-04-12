Births

April 12, 2018 at 12:00a.m.

Births

St. Elizabeth boardman Hospital

Emily Macovitz and Joseph Perrett, Youngstown, boy, April 10.

David and Brandy Harris, Lowellville, boy, April 10.

Jennifer Gonda and Morgan Lloyd, Youngstown, girl, April 10.

Brandon and Emily Landsberger, Salem, boy, April 10.

ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL

Ashton Riggar and Ryan Neighbors, Warren, girl, April 9.

Destiny Hilty, Warren, girl, April 10.

Kala Palomares and William Ludwig, McDonald, girl, April 10.

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Residential
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$234000