Births
Births
ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL
Sheiann Slusher and Jontue Murray, Warren, girl, April 6.
Andrew and Katie Mast, West Farmington, girl, March 6.
Martisha Haynes, Warren, girl, April 6.
Dakota Dunham and Harley Miller, Leavittsburg, girl, April 6.
Jamee Dohse and Michael James, Warren, girl, April 7.
Heather Polley and William Savin, Girard, boy, April 7.
Ashley Dobbins and Cody Griffin, Warren, boy, April 8.
Daniel and Dr. Heather Lowry, Warren, girl, April 8.
Paul and Tabitha Stewart, Bristolville, boy, April 8.
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.