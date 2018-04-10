Births

April 10, 2018 at 12:00a.m.

Births

ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL

Sheiann Slusher and Jontue Murray, Warren, girl, April 6.

Andrew and Katie Mast, West Farmington, girl, March 6.

Martisha Haynes, Warren, girl, April 6.

Dakota Dunham and Harley Miller, Leavittsburg, girl, April 6.

Jamee Dohse and Michael James, Warren, girl, April 7.

Heather Polley and William Savin, Girard, boy, April 7.

Ashley Dobbins and Cody Griffin, Warren, boy, April 8.

Daniel and Dr. Heather Lowry, Warren, girl, April 8.

Paul and Tabitha Stewart, Bristolville, boy, April 8.

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