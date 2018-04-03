LOTTERies
LOTTERies
MONDAY’s numbers
multistate
Lucky for Life
02-06-11-32-33
Lucky Ball4
Thursday’s Lucky for Life jackpot was worth up to $1,000 a day for life.
OHIO
evening drawings
Pick 32-1-8
Pick 44-6-4-1
Pick 56-2-1-9-8
Rolling Cash 512-13-14-26-30
Classic Lotto 3-5-25-28-44-49
Kicker1-7-7-0-6-3
Day drawings
Pick 32-3-6
Pick 48-8-6-7
Pick 5 8-6-3-5-5
Check Keno numbers at ohiolottery.com.
PENNSYLVANIA
evening drawings
Pick 21-9
Pick 34-7-5
Pick 48-4-3-7
Pick 5 1-3-8-5-2
Cash 53-6-12-24-42
Match 6 6-7-40-41-47-48
DAY DRAWINGS
Pick 27-4
Pick 33-0-3
Pick 41-4-2-0
Pick 51-5-4-5-0
Treasure Hunt1-7-23-25-28
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