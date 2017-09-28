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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, September 28, 2017 @ 12:30 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BROADHURST, FRANKLIN A 02/13/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Abusing Harmful Intoxicants

HEASLEY, ALEX JAMES 02/05/1999 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Speed/ Assured Clear Distance Ahead

HORNBUCKLE, JOSEPH NMI 11/05/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

ISCURIA, DAVID W 04/09/1984 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Arrest of Probationer

LEVY, DEANDRE 12/14/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence

MERCER, KENNETH R 07/28/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children

PLATER, SHANNON MARIE 03/17/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

ROBINSON, RONALD LEE 08/25/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Parole Violation

WILLIAMS, ANTHONY JERMAINE 10/01/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

ADAMS, ASHLEY MONIQUE 11/21/1995 09/26/2017 BONDED OUT

ALTMAN, AMY LYNN 10/24/1980 02/05/2017 TIME SERVED

BENSON, BRIAN F 03/25/1961 08/29/2017 TIME SERVED

HEASLEY, ALEX JAMES 02/05/1999 09/28/2017 BONDED OUT

MORALES, ALEXANDRIA RENEE 12/30/1994 09/24/2017 TO CCA ONLY

SIMPSON, DARREN L 07/25/1988 09/27/2017 BONDED OUT

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