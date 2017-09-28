Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BROADHURST, FRANKLIN A 02/13/1991 BOARDMAN POLICE DEPT. Abusing Harmful Intoxicants
HEASLEY, ALEX JAMES 02/05/1999 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Speed/ Assured Clear Distance Ahead
HORNBUCKLE, JOSEPH NMI 11/05/1966 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
ISCURIA, DAVID W 04/09/1984 SPRINGFIELD POLICE DEPT. Arrest of Probationer
LEVY, DEANDRE 12/14/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Domestic Violence
MERCER, KENNETH R 07/28/1973 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Endangering Children
PLATER, SHANNON MARIE 03/17/1975 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
ROBINSON, RONALD LEE 08/25/1986 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Parole Violation
WILLIAMS, ANTHONY JERMAINE 10/01/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. OVI Impaired
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADAMS, ASHLEY MONIQUE 11/21/1995 09/26/2017 BONDED OUT
ALTMAN, AMY LYNN 10/24/1980 02/05/2017 TIME SERVED
BENSON, BRIAN F 03/25/1961 08/29/2017 TIME SERVED
HEASLEY, ALEX JAMES 02/05/1999 09/28/2017 BONDED OUT
MORALES, ALEXANDRIA RENEE 12/30/1994 09/24/2017 TO CCA ONLY
SIMPSON, DARREN L 07/25/1988 09/27/2017 BONDED OUT
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