Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ADAMS, ASHLEY MONIQUE 11/21/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
BROWNLEE, LONNIE E 06/30/1972 BOARDMAN POLICE DEPT. Selling purchasing distributing or delivering dangerous drugs
CHAIBI, BENJAMIN BENVENIDO 04/12/1986 CAMPBELL POLICE DEPT. Endangering Children
DEEM, NICHOLAS B 09/07/1995 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
DIRENZO, ALAN J 06/08/1996 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Disorderly Conduct
ELZUBAIR, AHMED 10/24/1997 YOUNGSTOWN STATE UNIV. PD. Disorderly Conduct
HODGE, THOMAS S 03/09/1991 SEBRING POLICE DEPT. Theft
MESSING, KATRLYNNE M 08/09/1993 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
ORTIZ, ALFREDO 10/02/1975 BOARDMAN POLICE DEPT. Theft
ROYAL, CHRISTOPHER MICHAEL 11/04/1990 ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
SMITH, JASON ESTES 12/09/1970 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Assault
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ADAMS, ASHLEY MONIQUE 11/21/1995 09/26/2017 BONDED OUT
ARMOCIDA, PENNY LYNN 07/26/1968 07/05/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ARTIS, GABRIEL 12/28/1963 06/29/2017 TIME SERVED
BADEA, ISAAC 05/06/1974 06/23/2017 BONDED OUT
BAILEY, HEATHER D 03/28/1986 08/26/2017 DISMISSED
BESHARA, ANTHONY A 04/21/1998 09/22/2017 BONDED OUT
MYLES, JOHN WILLIE 06/22/1986 04/26/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROBERTS, LISHA MARIE 05/29/1967 07/29/2017 TIME SERVED
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