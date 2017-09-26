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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, September 26, 2017 @ 12:21 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

AUSTIN, TYLER ALLEN 05/25/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension

BARNHART, JENNIFER LYNN 06/22/1985 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation

BERRY, RYAN A 07/31/1980 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Arrest of Probationer

CAMPBELL, ANTHONY 06/01/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Sex Offender Failure To Provide Change Of Address Or Registration Of Address

DEPIZZO, JAMES J 01/26/1970 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft

FRANKLIN, ALARRAH LASHAE 11/03/1995 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Illegal Conveyance of Drugs of Abuse

FREDERICK, TAKOTA JAMES 04/03/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Breaking and Entering

JONES, WILBURN F 08/07/1989 CAMPBELL POLICE DEPT. Probation Violation

MCGAHA, TRENTON W 02/03/1993 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MOORE, CHEREE TAKIYA 03/10/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Felonious Assault

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BAILEY, HEATHER D 03/28/1986 08/26/2017 DISMISSED

DEPIZZO, JAMES J 01/26/1970 09/26/2017 BONDED OUT

DETCHON, TOMMI L 07/02/1982 06/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DILLON, RAYMOND M 06/10/1967 09/25/2017 BONDED OUT

DUNCAN, JUCHARD 12/08/1990 08/01/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HAMLETT, SHAWN CHRISTOPHER 10/13/1995 08/26/2017 TIME SERVED

JACKSON, ERICK LAVEEN 01/19/1965 09/24/2017 NEEDS EMHA

JONES, WILBURN F 08/07/1989 09/26/2017 BONDED OUT

MCGAHA, TRENTON W 02/03/1993 09/26/2017 BONDED OUT

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