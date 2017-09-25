Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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AUSTIN, TYLER ALLEN 05/25/1993 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension
BARNHART, JENNIFER LYNN 06/22/1985 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE Parole Violation
DORBISH, NANCY J 01/04/1976 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Wrongful Entrustment
GREEN, DONYELLE A 12/20/1978 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
HOSEY, CHRISTOPHER ALLEN 08/08/1999 GOSHEN POLICE DEPT. Breaking and Entering
MCGREW, SUSAN A 07/27/1951 GOSHEN POLICE DEPT. Obstructing Justice
TAYLOR, NEASHA LAPREA 06/10/1990 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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DEAN, KAYLA JO 09/01/1987 09/22/2017 TIME SERVED
KELLY, PORTIA JANISE 11/13/1976 06/27/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MITCHELL, SHALAYA DELIN 07/06/1991 03/29/2017 SENT. OUTDATE
RAPP, TRENT PAUL 06/13/1967 09/12/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RIBARICH AL-TAWEEL, JENNIFER L 11/20/1978 08/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SECRE, HALEY E 02/21/1992 08/30/2017 TIME SERVED
WILKINSON, ASHLEY ANNE 09/07/1989 09/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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