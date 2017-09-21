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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, September 21, 2017 @ 12:26 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BLACKWELL, DREWCILLA P 07/09/1997 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

BURGESS, ANTOINE L. 04/21/1975 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Nonsupport of Dependents

DAVIS, MICHAEL E 12/02/1969 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

GEORGE, NORMA J 10/31/1965 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

GRAHAM, STEPHANIE CATHERINE 10/25/1993 POLAND VILLAGE POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

HILL, JURAN D 08/10/1993 MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE Failure to Comply with Order or Signal of P.O.

NICKERSON, TEEAIRA LASHAE 11/23/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension (Includes Points Suspension)

OSCO, CATHERINE 01/22/1980 MILTON POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse

PROCTOR, CHRISTOPHER J 01/01/1967 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

SALLAZ, JACK ANDREW 08/14/1973 CAMPBELL POLICE DEPT. Disorderly Conduct; Intoxication

SANDERS, JAMES E 02/17/1967 YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE FEDERAL OFFENSE (OTHER)

SCHULER, SERENITY 02/01/1999 STRUTHERS POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BLOOMBERGE, BRUCE R 08/29/1984 07/28/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CENTENO, JONATHAN K 11/08/1984 09/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DOSS, PRESTON WAYNE 09/22/1978 08/08/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GRAHAM, STEPHANIE CATHERINE 10/25/1993 09/21/2017 TIME SERVED

HAMMONDS, RAYMOND ALLEN III 08/07/1998 09/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, MARK E 11/23/1990 06/05/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MCMURRAY, NICHOLE JADE 12/06/1995 08/03/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOORE, JOSEPH A 08/09/1984 04/26/2017 TIME SERVED

ROSS, WILLIAM BRYAN II 05/27/1989 09/11/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROYAL, MARVIN E 04/02/1979 09/19/2017 OWN RECOGNIZANCE

SCOTT, TYRON TESHAWN 01/26/1997 05/18/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

TAYLOR, DION LAMONT 06/09/1994 04/21/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

VALENTIN, BLAKE MICHAEL 02/28/1994 04/19/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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