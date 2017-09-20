Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BACHER, CANDIS OLIVIA 12/10/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension
BIANCA, TYLER J 04/30/1994 GOSHEN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
BRENNER, TAYLOR NICHOLE 07/02/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft
CENTENO, JONATHAN K 11/08/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Engaging in Pattern of Corrupt Activity
GOFF, SHARON A 04/30/1981 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
JONES, ROBERT HOUSTON JR 05/28/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Rape
KINGSLEY, NICOLE M 08/28/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
PECHAC, TREVON 08/05/1994 GOSHEN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property
POST, JOHNATHAN ANDREW 02/17/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
ROYAL, NATHANIEL 07/19/1941 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass
STEVENS, DANA RUTH 03/26/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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BUHL, KATHERINE NICOLE 01/26/1999 09/19/2017 RELEASE ON OWN RECOGNIZANCE
CAMPBELL, CHRISTINE E 12/29/1965 09/19/2017 TIME SERVED
COLVIN, ANTHONY WAYNE 04/01/1976 09/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KROTKY, DANIEL S JR 07/18/1990 06/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ROYAL, NATHANIEL 07/19/1941 09/20/2017 TIME SERVED
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