JOBS
WHEELS
HOMES
CLASSIFIEDS
facebooktwitterRSS
- Advertisement -
- Advertisement -
 

« News Home

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, September 20, 2017 @ 12:36 p.m.

BOOKED

==

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

BACHER, CANDIS OLIVIA 12/10/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Driving Under Suspension

BIANCA, TYLER J 04/30/1994 GOSHEN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

BRENNER, TAYLOR NICHOLE 07/02/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Theft

CENTENO, JONATHAN K 11/08/1984 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Engaging in Pattern of Corrupt Activity

GOFF, SHARON A 04/30/1981 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

JONES, ROBERT HOUSTON JR 05/28/1998 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Rape

KINGSLEY, NICOLE M 08/28/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

PECHAC, TREVON 08/05/1994 GOSHEN POLICE DEPT. Receiving Stolen Property

POST, JOHNATHAN ANDREW 02/17/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

ROYAL, NATHANIEL 07/19/1941 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Criminal Trespass

STEVENS, DANA RUTH 03/26/1979 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Driving While Under the Influence of Alcohol/Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BUHL, KATHERINE NICOLE 01/26/1999 09/19/2017 RELEASE ON OWN RECOGNIZANCE

CAMPBELL, CHRISTINE E 12/29/1965 09/19/2017 TIME SERVED

COLVIN, ANTHONY WAYNE 04/01/1976 09/15/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KROTKY, DANIEL S JR 07/18/1990 06/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ROYAL, NATHANIEL 07/19/1941 09/20/2017 TIME SERVED

Other stories of interest

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

News
Opinion
Entertainment
Sports
Services
Classifieds
Records
Discussions
Community
Help
Forms
Neighbors

HomeTerms of UsePrivacy StatementAdvertiseStaff DirectoryHelp
© 2017 Vindy.com. All rights reserved. A service of The Vindicator.
107 Vindicator Square. Youngstown, OH 44503
Phone Main: 330.747.1471 • Interactive Advertising: 330.740.2955 • Classified Advertising: 330.746.6565
Sponsored Links: Vindy Wheels | Vindy Jobs | Vindy Homes