Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BEMBRY, CRAIG L 07/09/1991ADULT PAROLE AUTH. Arrest of Probationer
CHESTER, MELISSA ELLEN 12/18/1983 BOARDMAN POLICE DEPT. Possession of Drugs
COFFER, KELLI DARNELL 11/03/1983 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Nonsupport of Dependents
DAVIS, RYAN L 02/16/1990 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
FLETCHER, ERYCK 02/22/1992 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Having Weapons While Under Disability
GILMORE, KADEEM L 04/02/1989 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. FRA Suspension
JONES, BRANDON JAMAL 06/15/1992 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
LITTLEJOHN, LOUIS A 10/20/1955 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Murder
ROYAL, MARVIN E 04/02/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs/Drug Abuse
SELLEY, NATHAN LEE 09/01/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft
YAPLE, JODY LYNN 09/27/1976 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALVARADO, YOLANDA E 04/12/1976 09/17/2017 Q & R
BAKER, JOHN K 05/08/1965 08/30/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BELTON, DEMOND O 12/28/1994 08/20/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RIVERA, MARIA JANE 07/24/1979 09/12/2017 BONDED OUT
SCHULTZ, MICHAEL 10/18/1982 05/09/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SPRAGUE, MIRANDA L 08/10/1988 08/10/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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