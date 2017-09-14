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Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Thu, September 14, 2017 @ 12:12 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

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BURKES, ROSCOE DEWEY 06/24/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs

CAESAR, JAMARAL TERRYLL 03/30/1982 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Drug Paraphernalia

CRESPO, MICHAEL 03/02/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required

CRUZ, ADA 01/13/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs; Drug Paraphernalia

FELTNER, JAMES PATRICK 08/04/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault

HICKSON, RICHARD DEJUAN 08/24/1975 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary

KACZMARK, ANTHONY W 04/23/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

MOORE, AARON M 01/26/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

MOORE, DARREN Q 11/27/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery

ROSS, SAMUEL R 09/24/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Parole Violation

==

RELEASED

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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

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ALVERANGA, BENITA 01/02/1994 09/12/2017 RELEASE TO U.S. MARSHALS

BOWERS, ANDREE LAMAR 01/15/1976 08/31/2017 BONDED OUT

BROCK, PATRICIA LYNN 01/19/1973 09/12/2017 TURNED OUT TO OTHER AUTHORITY

BRYANT, TENNILLE 04/23/1980 11/01/2016 RELEASE TO U.S. MARSHALS

HUDSON, VINCENT E 01/11/1987 08/15/2017 TURNED OUT TO OTHER AUTHORITY

PATTON, LASHELL C 09/25/1974 08/26/2017 RELEASE TO U.S. MARSHALS

PEEPLES, NYEASHA 07/08/1986 09/13/2017 SENTENCED TO 1 DAY FOR CONTEMPT OF COURT

WALSH, BRANDON THOMAS 05/24/1987 08/31/2017 TURNED OUT TO OTHER AUTHORITY

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