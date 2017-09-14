Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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BURKES, ROSCOE DEWEY 06/24/1969 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs
CAESAR, JAMARAL TERRYLL 03/30/1982 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Drug Paraphernalia
CRESPO, MICHAEL 03/02/1985 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Seat Belt Required
CRUZ, ADA 01/13/1961 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Possession of Drugs; Drug Paraphernalia
FELTNER, JAMES PATRICK 08/04/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault
HICKSON, RICHARD DEJUAN 08/24/1975 BOARDMAN POLICE DEPT. Burglary
KACZMARK, ANTHONY W 04/23/1979 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
MOORE, AARON M 01/26/1995 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
MOORE, DARREN Q 11/27/1993 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Aggravated Robbery
ROSS, SAMUEL R 09/24/1983 STRUTHERS POLICE DEPT. Parole Violation
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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ALVERANGA, BENITA 01/02/1994 09/12/2017 RELEASE TO U.S. MARSHALS
BOWERS, ANDREE LAMAR 01/15/1976 08/31/2017 BONDED OUT
BROCK, PATRICIA LYNN 01/19/1973 09/12/2017 TURNED OUT TO OTHER AUTHORITY
BRYANT, TENNILLE 04/23/1980 11/01/2016 RELEASE TO U.S. MARSHALS
HUDSON, VINCENT E 01/11/1987 08/15/2017 TURNED OUT TO OTHER AUTHORITY
PATTON, LASHELL C 09/25/1974 08/26/2017 RELEASE TO U.S. MARSHALS
PEEPLES, NYEASHA 07/08/1986 09/13/2017 SENTENCED TO 1 DAY FOR CONTEMPT OF COURT
WALSH, BRANDON THOMAS 05/24/1987 08/31/2017 TURNED OUT TO OTHER AUTHORITY
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