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Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Wed, September 13, 2017 @ 12:04 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALVERANGA, BENITA 01/02/1994 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FEDERAL OFFENSE (OTHER)

CAESAR, JAMARAL TERRYLL 03/30/1982 HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD Drug Paraphernalia

FELTNER, JAMES PATRICK 08/04/1990 BOARDMAN POLICE DEPT. Assault

KAMODA, MATTHEW P 10/10/1987 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Driving While Under The Influence of Alcohol/Drugs

MCQUEEN, NICELY DUON 09/25/1995 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

PEEPLES, NYEASHA 07/08/1986 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Contempt of Court

RODRIGUEZ, JUAN M 12/01/1988 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE OVI Suspension

SCHELL, JAMES 12/03/1978 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

SCOTT, ROBERT GRANT 02/25/1959 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

BROWN, VERNON L 03/27/1977 08/30/2017 BONDED OUT

COOKE, PARIS UNIQUE 02/22/1996 09/12/2017 TIME SERVED

DENSON, VISHNU VEE 05/18/1982 09/09/2017 VACATED BOND

FOX, WILLIAM E 12/15/1993 08/09/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RICHARD, AUBREYONA DENEE 01/15/1994 09/07/2017 ADULT PAROLE AUTH.

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