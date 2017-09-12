Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases

BOOKED
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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
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ALVERANGA, BENITA 01/02/1994 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FEDERAL OFFENSE (OTHER)
BROCK, PATRICIA LYNN 01/19/1973 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Contempt of Court
BROOKS, JEROME TUBE 06/22/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence
GURLEY, GODFREY LYNN 10/17/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs
HARRIS, ANTHONY ALLEN 08/02/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
HILL, JESSICA 03/15/1983 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation
JOHNSON, KIMANI DEMAR 01/31/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle
MANTZ, JEFF S 11/28/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence
MARTIN, LINDSEY NICOLE 01/30/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft, Possessing Drug Abuse Instruments, Possession of Drugs, Drug Paraphernalia, Resisting Arrest
SHARPE, SHAIQUON MARQUEL 10/08/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons
SQUARE, ICELEYA C 08/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Reckless Operation, Fail to obey traffic control device, FRA Suspension, Endangering Children, Possession of Drugs
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RELEASED
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NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
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FOLEY, JENNIFER A 05/09/1988 01/14/2017 TIME SERVED
GORDON, SHERRY L 05/16/1964 08/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JONES, BRANDON JAMES 01/12/1992 09/11/2017 BONDED OUT
LOVE, DESHANNON LEETEE 05/09/1978 08/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MANTZ, JEFF S 11/28/1964 09/12/2017 BONDED OUT
RAVOTTI, SAMUEL JOSEPH 02/06/1959 08/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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