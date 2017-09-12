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Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


Published: Tue, September 12, 2017 @ 12:14 p.m.

BOOKED

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NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

==

ALVERANGA, BENITA 01/02/1994 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FEDERAL OFFENSE (OTHER)

BROCK, PATRICIA LYNN 01/19/1973 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Contempt of Court

BROOKS, JEROME TUBE 06/22/1957 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Domestic Violence

GURLEY, GODFREY LYNN 10/17/1980 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Possession of Drugs

HARRIS, ANTHONY ALLEN 08/02/1994 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

HILL, JESSICA 03/15/1983 ADULT PAROLE AUTH. Parole Violation

JOHNSON, KIMANI DEMAR 01/31/1991 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Improperly Handling Firearms in a Motor Vehicle

MANTZ, JEFF S 11/28/1964 MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE Domestic Violence

MARTIN, LINDSEY NICOLE 01/30/1995 AUSTINTOWN POLICE DEPT. Theft, Possessing Drug Abuse Instruments, Possession of Drugs, Drug Paraphernalia, Resisting Arrest

SHARPE, SHAIQUON MARQUEL 10/08/1996 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Carrying Concealed Weapons

SQUARE, ICELEYA C 08/11/1987 YOUNGSTOWN POLICE DEPT. Reckless Operation, Fail to obey traffic control device, FRA Suspension, Endangering Children, Possession of Drugs

==

RELEASED

==

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

==

FOLEY, JENNIFER A 05/09/1988 01/14/2017 TIME SERVED

GORDON, SHERRY L 05/16/1964 08/29/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JONES, BRANDON JAMES 01/12/1992 09/11/2017 BONDED OUT

LOVE, DESHANNON LEETEE 05/09/1978 08/31/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MANTZ, JEFF S 11/28/1964 09/12/2017 BONDED OUT

RAVOTTI, SAMUEL JOSEPH 02/06/1959 08/22/2017 TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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